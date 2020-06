Fase2 | Altri 6.000 arrivi previsti in Puglia per fine settimana

Condividi

Sono 3.076 le persone di altre regioni e Paesi che arriveranno in Puglia domani, 2.150 sabato e 966 domenica. Sul sito della Regione, finora, si sono segnalate circa 20mila persone: 6.557 sono arrivate ieri, primo giorno possibile per i rientri, e 4.208 oggi.

La fascia di eta' maggiormente registrata sul sito www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus e' quella compresa tra 31 e 50 anni (40,9%), seguita dalla fascia 51-70 (27,1%) e 19-30 (17,3%). Per la maggior parte, 55,2%, si tratta di uomini, 43,3% sono donne.

Inoltre, il 91,7% dei rientranti in Puglia svolge una professione non sanitaria (impiegato, pensionato, forze dell'Ordine ed anche disoccupati), il 2,7% sono medici, ma ci sono anche infermieri, operatori sociosanitari ed altre figure sanitarie.