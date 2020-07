Fase 3 | Tampone su base volontaria per chi rientra in Puglia

Condividi

La Task force pugliese per l'emergenza Coronavirus, coordinata dal professore Pierluigi Lopalco, ha raccomandato ai dipartimenti di Prevenzione delle Asl di "invitare i soggetti che rientrano dalle regioni a più alto rischio epidemiologico di infezione da Covid-19 - alla data odierna le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria - nonché dai Paesi esteri, ad eseguire su base volontaria il test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2". E' quanto si apprende oggi da una circolare interna a firma del direttore del dipartimento Prevenzione dell'Asl Bari, Domenico Lagravinese, datata 8 luglio. Quindi, tutti coloro che si auto-segnaleranno al momento del loro arrivo in Puglia, riceveranno in risposta una mail che li invita a fornire i propri dati per procedere con la prenotazione del tampone faringeo. Tutto si svolgerà solo su base volontaria.