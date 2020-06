Fase 3 | Soggiorni gratis per sanitari ‘Covid’ a S. G. Rotondo

Condividi

Un soggiorno gratis a San Giovanni Rotondo, città cara a San Pio nel foggiano, per tutti i medici, infermieri, sanitari e personale ausiliario degli ospedali Covid -19 d'Italia. È il progetto che prende il nome di "Angeli del Sollievo della Sofferenza" ideato da Assoalbergatori, Federalberghi e Confcommercio di San Giovanni Rotondo (Foggia). Ogni struttura aderente all'iniziativa metterà a disposizione un soggiorno con trattamento B&B, 3 pernottamenti con colazione per due persone, nel periodo che va dal 1 Luglio al 31 Agosto 2020. Sarà possibile visitare San Giovanni Rotondo alla scoperta dei luoghi di San Pio con lunghe passeggiate attraverso i boschi ed i percorsi della via Crucis Monumentale. "Niente sarà mai abbastanza per ricompensare tutti gli operatori sanitari e il personale ausiliario del lavoro instancabile di questi mesi e dell'immenso sacrificio, ma ci proviamo iniziando da qui e regalando loro un momento di relax e pace - ha spiegato il sindaco Michele Crisetti -. La nostra città è stata duramente colpita dal virus, stiamo affrontando una crisi senza precedenti, ma siamo pronti a rinascere e ripartire. Lo dobbiamo alla nostra terra".