Fase 3 | Ristoratori Bari chiedono prescrizioni meno rigide

"Il mantenimento di rigidità nelle prescrizioni e i conseguenti controlli unicamente nella ristorazione è diventato un fatto inaccettabile. La Fase 3, nonostante il calo dei contagi, non ha portato nuove linee guida, meno drastiche". Lo dichiara in una nota l'associazione "Movimento impresa", che rappresenta in Puglia centinaia di aziende del settore 'horeca' (hotel, ristorazione e catering). L'associazione chiede "un adeguamento delle linee guida e una campagna promozionale che supporti tali attività", parlando di "ambiguità della Regione" e "titubanza nell'accettare il nostro protocollo sanitario che finalmente allenterebbe quelle prescrizioni ormai senza senso". "Servirebbe certamente un adeguamento delle norme di sicurezza rispetto alla nuova fase che stiamo vivendo - prosegue la nota - ma anche una comunicazione che avvicini maggiormente i clienti. L'attuale assenza di campagne di promozione e marketing territoriale vanifica le speranze di una ripresa immediata in tutta la regione e rende incerto il futuro del nostro lavoro".