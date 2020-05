Fase 2 | Welfare: Bari ringrazia i 700 volontari

Condividi

Questa mattina il sindaco Decaro, insieme alle assessore Bottalico e Palone hanno voluto salutare una parte dei 700 volontari che hanno collaborato con il Comune per la fase di gestione dell'emergenza Covid 19. Quando l'emergenza sarà definitivamente passata e cessaranno i divieti il sindaco ha preso l'impegno di organizzare una grande festa per far si che la città possa ringraziarli e festeggiarlo.

Ha detto il sindaco: "Avrei voluto abbracciare i volontari ad uno ad uno per ringraziarli a nome della città per la forza, il coraggio e la determinazione che hanno dimostrato nei mesi di grande paura che abbiamo vissuto. Loro sono stati le gambe, le braccia, i sorrisi, le parole di conforto che hanno rasserenato i cuori e le vite di tante persone in difficoltà. La città deve guardare a queste persone con grande ammirazione".