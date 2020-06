Fase 2: riattivato sito per segnalare rientro in Puglia

Condividi

Per quasi tutta la mattinata è stato offline il portale internet della Regione Puglia al quale collegarsi per segnalare il proprio rientro in Puglia da altre aree dell'Italia o dell'Europa. Troppe richieste hanno mandato in tilt il sito che, però, dalle 13 è nuovamente raggiungibile e attivo. Digitando www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus, è possibile inserire i propri dati nel modello di autosegnalazione già preimpostato. In particolare, occorre fornire il proprio codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, paese di residenza, comune di alloggio, domicilio o residenza in Puglia, indirizzo di alloggio, domicilio o residenza in Puglia, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, professione, Paese e Comune di provenienza, data e orario di arrivo in Puglia, mezzo di trasporto usato per arrivare in Puglia e tipo di permanenza (soggiorno breve, soggiorno lungo, permanenza stabile). Compilati i campi, basta cliccare sul tasto per generare il modulo in formato Pdf. La segnalazione del proprio arrivo in Puglia è obbligatoria per ordinanza del governatore Michele Emiliano firmata ieri sera, mentre non c'è più l'obbligo di quarantena per 14 giorni.