Fase 2 | Prefetto Bari, “Misure drastiche se aumentano contagi”

"La mia preoccupazione è che tutto quello che abbiamo conquistato con due mesi di lockdown possa essere perso con un comportamento non conforme a quello che il periodo richiede, il distanziamento. Se tutto questo questo ci porterà a maggiori contagi, le misure saranno drastiche e sarà un vero peccato perché non ci godremo la nostra bella estate". Lo sottolinea la prefetta di Bari, Antonia Bellomo, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza durante il quale, al fine di contrastare gli assembramenti, è stato disposto l'aumento dei controlli, soprattutto nei luoghi di aggregazione dei giovani. In tutta l'area metropolitana, lungo le coste e nella piazze, i controlli delle forze dell'ordine - e a Bari anche dell'esercito - andranno avanti con particolare attenzione nei fine settimana e nelle ora serali e notturne.