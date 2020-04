Fase 2 | Piano Bonetti, in parchi aree giochi individuali

Condividi

Attrezzare nei parchi anche 'aree di gioco e svago per giochi individuali': sulla svolta sarebbe al lavoro la Ministra per le pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e a breve dovrebbe arrivare un Piano ad hoc, per tutelare il diritto alla salute, al gioco e all'attività motoria dei più piccoli, tradotto in due avvisi pubblici per i quali sono a disposizione 35 milioni di euro. Obiettivo: abituare i bambini a nuove modalità ludiche, in osservanza delle regole di distanza ed igiene imposte dall'emergenza. L'iniziativa - fanno sapere dal dicastero - è appoggiata da esperti d'infanzia e adolescenza e da tanti amministratori locali. La road map prevede di elaborare specifiche linee guida e proporre alle singole amministrazioni comunali di sperimentare, nella maniera più sicura ma anche creativa e coraggiosa, la riapertura delle aree in questione.