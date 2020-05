Fase 2 | Ministro Catalfo: “Favorevole a regolamentare smart working”

Per vedere il contenuto multimediale è necessario aggiornare il browser ad una versione più recente o aggiornare il plugin Flash

Il Ministero del lavoro verso la regolamentazione dello smart working, lo fa sapere il numero uno del dicastero Nunzia Catalfo. Sono favorevole a regolamentare lo smart working - spiega il ministro - sta diventano una modalità di lavoro quasi stabile, considerando che quasi tutta la Pubblica Amministrazione è in smart working e tantissimi lavoratori nel privato. Sono favorevole ad un incontro con i sindacati - ha aggiunto - per pensare a come affrontare questo modo di lavorare, adesso molto più utilizzato.