Fase 2 | Ministro Boccia: “Dal 18 ampie riaperture, con differenze tra Regioni”

"Dal 18 ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale", dice il ministro Francesco Boccia al Tg2. "Noi stiamo lavorando per far ripartire questa differenziazione territoriale dal 18 maggio - aggiunge -: potranno riaprire gran parte delle attività economiche", ma "non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza". Intanto il Capo della Giunta pugliese, Michele Emiliano, fa sapere che dalla stessa data sarà confermata l'apertura di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, anche senza le linee guida dell'Inail: "Abbiamo fatto le linee guida regionali che ci paiono più che sufficienti", spiega il Governatore.