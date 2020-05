Condividi

Non solo il comparto wedding e hospitality. La cancellazione e lo spostamento di matrimoni e occasioni come cresime, comunioni e battesimi ha messo in ginocchio anche il comparto delle gioiellerie con il prezzo dell’oro che è schizzato alle stelle, la disponibilità economia dei clienti che si è ridotta e le celebrazioni totalmente azzerate. Ma si cerca di guardare al futuro