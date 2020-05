Fase 2 | In Puglia dal 18 maggio riaprono diecimila attività

Condividi

Sono 9.559 le attività imprenditoriali gestite in Puglia da acconciatori ed estetiste che dal 18 maggio potranno riaprire come stabilito da un'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione, Michele Emiliano. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia che ha elaborato i dati Infocamere. Nel dettaglio, 2.875 operano in provincia di Bari, 1.078 nella Bat, 997 in provincia di Brindisi, 1.217 in provincia di Foggia, 2.124 in provincia di Lecce, 1.240 in provincia di Taranto e 28 per le quali la banca dati non ha assegnato la provincia. A queste attività si aggiungono poi 103 centri per il benessere fisico, di cui 43 in provincia di Bari, 19 in provincia di Bat, 6 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce e 14 in provincia di Taranto.