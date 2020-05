Fase 2 | Emiliano firma ordinanza per i mercati ( dal 18 maggio al 1 giugno)

Condividi

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza (la numero 235) in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti. Le disposizioni avranno efficacia sull’intero territorio regionale dal 18 maggio 2020 sino al 1 giugno 2020. “Questa ordinanza è il frutto di un percorso partecipato, che ha visto impegnati operatori, rappresentanti di categoria, sindaci e uffici regionali - dichiara il presidente Emiliano – è importante sì ripartire, ma sempre in sicurezza. Queste misure quindi devono sempre essere accompagnate da senso di responsabilità e grande attenzione verso sé stessi e gli altri." Tra i compiti dei Comuni quello di dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli e provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura. Tra i compiti degli ambulanti organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno e attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.