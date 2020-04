Fase 2 | Emiliano emana l’ordinanza ” Ripartiamo in sicurezza”

Condividi

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano emana l'ordinanza "Ripartiamo in sicurezza". Vediamo le principali novità contenute nel documento e cosa potremo o non potremo fare a partire dai prossimi giorni.

DAL 4 MAGGIO:

OBBLIGO DI QUARANTENA DOMICILIARE DI 14 GIORNI PER CHI RIENTRA DA FUORI REGIONE PER SOGGIORNARE IN PUGLIA

OK A MANUTENZIONE NELLE SECONDE CASE DI PROPRIETÀ



DA DOMANI 29 APRILE:

OK RISTORAZIONE CON ASPORTO CON DIVIETO DI CONSUMAZIONE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO

OK A TOLETTATURA ANIMALI DI COMPAGNIA PREVIO APPUNTAMENTO

OK A PESCA AMATORIALE

OK ATTIVITA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

OK ACCESSO AI CIMITERI



PROROGATE LE ORDINANZE N.207 (STABILIMENTI BALNEARI), 209 (ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI), 212 (STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO).