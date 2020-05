Fase 2 | Dal 3 giugno via libera agli spostamenti tra regioni

Condividi

Da lunedì via libera agli spostamenti su tutto il territorio della regione di residenza, dal 3 giugno (il mercoledì che segue la Festa della Repubblica) sarà invece possibile passare in un'altra regione, "salvo che per

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" e per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La bozza del nuovo decreto sulla fase 2 prevede che le nuove norme restino in vigore fino al 31 luglio e ribadisce "il divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora" per chi e' positivo al virus. "A decorrere dal 3 giugno - viene inoltre specificato - gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente" in quelle aree.