Fase 2 | Conte: “Dati incoraggianti, si ricomincia con prudenza”

Il Premier Conte ha illustrato poco fa in conferenza stampa i punti del nuovo decreto legge che andrà in vigore da lunedì 18 maggio.

"Abbiamo potenziato le nostre strutture ospedaliere, incrementando controlli con tamponi e test sierologici e sperimenteremo l'app immuni - ha dichiarato il premier - Siamo nella condizione di attraversare questa fase 2 con fiducia e responsabilità in cui tutti dovranno assumersele. Abbiamo predisposto un piano nazionale di monitoraggio che arriveranno quotidianamente dalle regioni. Così potremo intervenire in maniera mirata con possibili restrizioni".

Questi i punti salienti contenuti nel decreto:

- Si potrà circolare liberamente e senza autocertificazione all'interno della propria regione;

- Si potranno incontrare liberamente gli amici;

- Non potrà circolare chi ha sintomi da Covid e chi è posto in quarantena obbligatoria, oltre ovviamente a chi è positivo al virus;

- Saranno vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici e permarrà l'obbligo di distanza di 1 metro;

- Sarà obbligatoria la mascherina in specifici luoghi. E' consigliato l'uso di mascherina in luoghi aperti ma particolarmente affollati;

- Ci si potrà spostare tra Regioni per motivi lavorativi e di salute e per comprovate situazioni urgenti;

- Dal 18 maggio riaprono bar, ristoranti, pub, stabilimenti con le Regioni che dovranno assumere ruolo di vigilanza per quanto concerne la curva epidemica;

- Riprendono gli allenamenti collettivi per le società sportive;

- Dal 25 maggio riaprono palestre, piscine e centri sportivi;

- Dal 3 giugno se la situazione sarà ancora sotto controllo si potrà circolare liberamente tra regioni e verranno aperte le frontiere dell'Ue senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia.

Il governo, inoltre, sta lavorando al Decreto Semplificazioni per accorciare la burocrazia.