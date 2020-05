Fase 2 | Borraccino, valutiamo aperture per ambulanti Puglia

Condividi

La Regione Puglia ha dato la propria disponibilità a valutare possibili aperture per il commercio ambulante in condizioni di sicurezza. E' quanto emerge al termine di due riunioni che si sono svolte oggi pomeriggio in video conferenza tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il suo consigliere politico, Domenico De Santis, l'assessore regionale Cosimo Borraccino, le organizzazioni di categoria, sindacati e sindaci. "Il governo regionale - spiega Borraccino - ha espresso la sua profonda consapevolezza della rilevanza che riveste, per il tessuto economico pugliese, questo settore storicamente molto diffuso sul territorio, che vede la presenza di oltre 15.300 commercianti ambulanti in tutta la Puglia. Stiamo parlando di attività completamente bloccate dagli inizi di marzo. Abbiamo assicurato la nostra disponibilità a valutare possibili aperture quanto prima, di pari passo con gli imprescindibili accertamenti di carattere sanitario per cui ci confronteremo costantemente con il coordinatore della task force sull'emergenza "Covid-19", il professore Pier Luigi Lopalco, e con il direttore del dipartimento Promozione della Salute della Regione, Vito Montanaro".(ANSA).