Fase 2 Bari | Le misure che adotterà l’Amtab

Nuovi stili di vita e prudenza, sono le parole chiave invocate dal sindaco di Bari Antonio Decaro per prepararsi alla fase 2. Nel capoluogo l'Amtab ha previsto un aumento delle corse nelle ore di punta, vale a dire le ore 7 e le 13.30, l' utilizzo di bus snodati da 18 metri per garantire il distanziamento sociale, rettifiche di alcune linee con eliminazione di eventuali deviazioni poco utilizzate, riorganizzazione dei capolinea molto frequentati, incremento del servizio diurno rispetto a quello serale/notturno, mascherine obbligatorie a bordo degli autobus, distanziamento sociale su autobus e alle fermate. Sarà anche attivato un monitoraggio sulla domanda dell'utenza in modo da orientare le scelte aziendali rispetto alle esigenze dei cittadini. La riorganizzazione del trasporto pubblico – ha detto Decaro - è solo una parte di un più ampio piano di mobilità che prevede anche incentivi per l'acquisto di biciclette e monopattini e un rafforzamento degli itinerari ciclabili in tutta la città da attuarsi in breve tempo.