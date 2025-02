Fasano, volley e sociale: presentato torneo contro violenza di genere

FASANO – È stato presentato ufficialmente il torneo di pallavolo femminile “Sul campo lottiamo per la vittoria. Nella vita contro la violenza”, un evento che unisce sport e sensibilizzazione sociale. L’iniziativa nasce dalla campagna promossa da Scarpetta Rossa APS, con la collaborazione di quattro società pugliesi di pallavolo: Pantaleo Podio Volley Fasano, Fenix Monopoli, Grotte Volley Castellana e Volley Castellaneta.

La presentazione si è svolta presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, alla presenza di personalità di spicco del mondo della pallavolo e dell’impegno sociale, tra cui Manuela Benelli, ex azzurra della nazionale italiana, Roberto Farinelli, docente nazionale e direttore tecnico di Scarpetta Rossa, Gualtiero Nicolini, responsabile progetti e sviluppo dell’associazione, e Rosi Delle Serre, responsabile progetti per lo sport.

Lo sport come veicolo di cambiamento

“Ogni donna ha diritto a una vita libera dalla paura e dalla violenza – ha dichiarato Rosi Delle Serre – e il cambiamento è responsabilità di tutti. Vogliamo lanciare un messaggio di speranza, coraggio e solidarietà: Non sei sola, rompi il silenzio, insieme siamo più forti”.

La pallavolo, sport di squadra per eccellenza, rappresenta al meglio i valori di unione e supporto reciproco, fondamentali per contrastare la violenza di genere e il disagio psicologico. Ogni partita sarà un’occasione per sensibilizzare, per dare voce a chi soffre e per dimostrare che nessuno deve affrontare la paura da solo.

Durante il torneo, ogni 10 minuti il gioco sarà interrotto per un minuto di silenzio, un momento di riflessione sulla drammatica realtà della violenza di genere, ricordando che, nel mondo, ogni 10 minuti una donna perde la vita per cause legate alla violenza.

Un torneo per ricordare e sensibilizzare

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di FIPAV Puglia, ai Comuni di Monopoli e Fasano, e all’importante partecipazione del progetto “La Settimana di Federica”, in memoria di Federica De Luca e del piccolo Andrea, per promuovere rispetto, solidarietà e consapevolezza.

Le gare si svolgeranno giovedì 20 e venerdì 21 febbraio. Le semifinali si disputeranno a Monopoli, con le sfide Castellana-Castellaneta e Monopoli-Fasano, mentre le finali si giocheranno al Palazzetto Salvemini di Fasano, con partite al meglio dei due set su tre.

Un’iniziativa che va oltre lo sport, trasformandolo in un potente strumento di sensibilizzazione e cambiamento sociale.

