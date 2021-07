Fasano | Ultraleggero si schianta nelle campagne: morte 2 persone

Tragico incidente aereo nel brindisino: un ultraleggero con a bordo due persone, entrambe decedute, è precipitato, nel primo pomeriggio di oggi, nelle campagne tra Savelletri e Capitolo, Contrada Coccaro, in agro di Fasano. L’impatto con il suolo è stato violentissimo: per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. Sul posto, 118, Vigili del Fuoco, polizia locale e carabinieri.

Maggiori dettagli nelle prossime ore e nell’edizione serale del telegiornale.