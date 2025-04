Fasano-Ugento 0-2: colpo al “Curlo” per i salentini

L’Ugento piazza il colpo a Fasano: finisce 0-2 al “Curlo” per la formazione di Oliva che con il successo odierno sale a quota 36 e compie un passo importante verso la salvezza. Il Fasano invece incassa il primo ko della gestione Pistoia, ma resta quinto in zona playoff, a +1 sulla Virtus Francavilla, sconfitta tra le mura amiche con la Nocerina.

Pistoia nel Fasano con il 3-4-2-1 propone lo stesso undici di domenica scorsa, l’unica novità è l’impiego di Orlando nel terzetto difensivo che prende il posto di Tangorre. Centrocampo confermato con Murgia e Penza al centro, mentre in fascia giocano Barile e Mauriello. In attacco solita maglia da titolare per Battista, Losavio e Corvino. L’Ugento risponde con il 4-3-1-2 in cui Ancora e Rossi guidano l’attacco.

È il Fasano a creare i primi grattacapi: al 6’ Losavio apre il compasso per Corvino, tentativo di suggerimento del 10 per Battista, ma Bedini è provvidenziale nel sventare il pericolo.

Al 23’ è ancora Navarro a provarci dal vertice sinistro dell’area di rigore, nessun problema per Lombardo. Passa un minuto e arriva la risposta del Fasano, prima Corvino calcia verso la porta, trovando l’opposizione di un difensore, poi Penza carica il tiro con il destro che impegna Illipronti.

Al 30’ l’Ugento passa al “Curlo”: in contropiede Rossi lanciato in profondità, vince un rimpallo con Urquiza ed apparecchia per Ancora, lesto nell’insaccare a porta sguarnita. 0-1

Al 43’ Onraita ferma Rossi lanciato a rete e per il direttore di gara è rosso diretto. Fasano in 10, mentre il 7 dell’Ugento non è in grado di proseguire, al suo posto entra Medina. Al 46’ miracolo di Lombardo su un colpo di testa di Ancora in area piccola.

Al 6’ della ripresa, Losavio s’impadronisce del possesso sugli sviluppi di un calcio di punizione, converge dalla sinistra, ma trova l’opposizione della difesa salentina

7’: Penza, ammonito qualche minuto prima, perde la testa ed arriva in ritardo su Navarro, lasciando in 9 il Fasano: doppio giallo per lui

20’ Losavio approfitta di un’amnesia difensiva, scappa sulla destra e diagonale che impegna Illipronti.

27’ Sotto di due uomini, Corvino ci prova dalla sua mattonella su calcio di punizione defilato, ma deve arrendersi alla traversa. Il Fasano spenge il pedale sull’acceleratore, un minuto più tardi punizione di Corvino per Clemente, la cui zampata termina larga di pochissimo.

Al 50′ Urquiza atterra Sanchez in area e causa il calcio di rigore per l’Ugento: dal dischetto proprio il 10 con il mancino spiazza Lombardo e firma il definitivo 0-2.



