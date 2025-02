Fasano, ufficiali dimissioni di Agovino: panchina temporanea a Pistoia

Massimo Agovino, dopo il cambio societario, ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni, lasciando la panchina del Fasano. Il club ha comunicato che la squadra è stata temporaneamente affidata a mister Pistoia, attuale allenatore della Juniores che guiderà i biancazzurri nella trasferta di domenica con il Costa d’Amalfi.

La nota ufficiale del Fasano

“L’US Città di Fasano comunica che, nonostante i numerosi tentativi da parte della società di proseguire il rapporto in essere, con una proposta di bonus per il raggiungimento dei Play-Off e di rinnovo anche per la prossima stagione, il tecnico Massimo Agovino ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni in data odierna. Accogliendo la richiesta, la dirigenza ringrazia il mister per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della squadra.

Gli allenamenti di questi giorni sono stati diretti da Graziano Pistoia, uomo simbolo della società ed attuale allenatore della formazione Juniores, il quale guiderà la prima squadra anche nell’impegno della 26^ giornata della Serie D-Girone H, che vedrà la formazione biancazzurra scendere in campo alle 14,30 di domenica, 2 marzo, al “Pasquale Novi” di Angri contro il Costa D’Amalfi. Ulteriori aggiornamenti in merito alla guida tecnica della squadra ed alle prossime strategie societarie verranno comunicati nel corso della prossima settimana.”

