Fasano, ufficiale Vecchione a centrocampo

Pierfrancesco Vecchione è del Fasano. Il centrocampista campano andrà ad alzare il tasso di qualità della mediana biancazzurra, ecco la nota del club:

“𝐔𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨

𝗣𝗶𝗲𝗿𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗩𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗮𝘀𝗮𝗻𝗼

L’US Città di Fasano è felice di annunciare che, a partire dal 1° luglio, il grintoso jolly di centrocampo Pierfrancesco Vecchione farà parte del roster biancazzurro, avendo sottoscritto un pre-contratto con il club di via Salvo D’Acquisto.

L’atleta, classe ’99, è reduce dall’esperienza con la Sarnese, giunta dopo aver indossato le maglie di Campobasso, Montegiorgio, Milano City, Nocerina e Clodiense, collezionando complessivamente 252 presenze tra Serie D e coppe (con 6 reti ed 8 assist).

Impiegato sia come centrocampista centrale, sia a destra o come mediano, Vecchione vanta anche 11 gare con l’under 19 del Napoli in Primavera 1.

𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙖 𝙁𝙖𝙨𝙖𝙣𝙤 𝙋𝙞𝙚𝙧𝙛𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤!”

