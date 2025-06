Fasano, ufficiale la conferma di Penza

Manuele Penza proseguirà il proprio percorso di crescita con il Fasano. È ufficiale la conferma del centrocampista classe 2006, annunciato così dal club biancazzurro:

“L’US Città di Fasano ufficializza la conferma del centrocampista classe 2006 Manuele Penza, reduce da un’ottima stagione con la maglia biancazzurra. 33 presenze, 1 rete, 3 assist, ma soprattutto tanta quantità per il mediano nel suo primo campionato al Vito Curlo, con il club presieduto da Ivan Ghilardi che potrà dunque contare nuovamente sull’atleta di origini campane per il reparto under della rosa che disputerà la Serie D 2025/26.”

