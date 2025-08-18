FASANO – Ubriachi alla guida, tre automobilisti sono finiti nei guai, incappati nei controlli dei carabinieri della compagnia di Fasano in tema di sicurezza stradale. Due sono stati denunciati, un terzo segnalato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio, il servizio, nello scorso weekend, era finalizzato alla prevenzione e al contrasto di delitti predatori, con particolare attenzione anche alla sicurezza stradale e alla vigilanza delle aree interessate dalla movida e dei luoghi di aggregazione giovanile.

Fasano, ubriachi alla guida: tre automobilisti nei guai

Ed è proprio in questo contesto che i carabinieri hanno denunciato a piede libero due automobilisti. Gli accertamenti eseguiti a mezzo di etilometro hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle norme che regolano il codice della strada

Come detto, è stato segnalato amministrativamente alla prefettura un terzo automobilista. L’uomo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

Nell’ambito delle attività, inoltre, sono state identificate 65 persone, controllati 32 veicoli e vari esercizi pubblici, nonché contestate diverse violazioni del Codice della Strada. Infine, i militari hanno ritirato tre patenti.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author