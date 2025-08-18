18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Fasano, ubriachi alla guida: tre automobilisti nei guai

Michele Iurlaro 18 Agosto 2025
centered image

FASANO – Ubriachi alla guida, tre automobilisti sono finiti nei guai, incappati nei controlli dei carabinieri della compagnia di Fasano in tema di sicurezza stradale. Due sono stati denunciati, un terzo segnalato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza.  

Nel dettaglio, il servizio, nello scorso weekend, era finalizzato alla prevenzione e al contrasto di delitti predatori, con particolare attenzione anche alla sicurezza stradale e alla vigilanza delle aree interessate dalla movida e dei luoghi di aggregazione giovanile. 

Fasano, ubriachi alla guida: tre automobilisti nei guai

Ed è proprio in questo contesto che i carabinieri hanno denunciato a piede libero due automobilisti. Gli accertamenti eseguiti a mezzo di etilometro hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle norme che regolano il codice della strada  

Come detto, è stato segnalato amministrativamente alla prefettura un terzo automobilista. L’uomo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. 

Nell’ambito delle attività, inoltre, sono state identificate 65 persone, controllati 32 veicoli e vari esercizi pubblici, nonché contestate diverse violazioni del Codice della Strada. Infine, i militari hanno ritirato tre patenti.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia. 

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Scontro tra auto sulla provinciale: due feriti a Cisternino

18 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Intimidazione sindaco Pomes, martedì vertice in prefettura

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Chi era Pietro Vinci, lo sfortunato sub morto a Torre Canne

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Torre Canne, trovato morto il sub 59enne scomparso in mare

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mini Cooper si ribalta sulla Manduria-Oria: illesi i passeggeri

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Caso Ostuni, D’Attis: “Fatto gravissimo, Piantedosi seguirà da vicino”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Taranto, Kyma Mobilità: affitto di 43mila euro per locale mai utilizzato

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Tenta di rubare moto, poi la fuga contromano: arrestato

18 Agosto 2025 Marzia Baldari

Lecce, sfida al Milan in Coppa. Rossoneri di fronte due volte in un mese

18 Agosto 2025 Roberto Chito

Fasano, ubriachi alla guida: tre automobilisti nei guai

18 Agosto 2025 Michele Iurlaro