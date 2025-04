Fasano: trasportava droga, arrestato dalla Gdf nel centro commerciale

FASANO- Un uomo di nazionalità albanese è stato arrestato a seguto di un controllo effettuato dagli uomini della Gdf della Compagnia di Fasano, poichè trovato in possesso di dieci chilogrammi di cocaina. Ad insospettire le fiamme gialle il fatto che lo stesso viaggiasse contromano nel tentativo di raggiungere il parcheggio di un centro commerciale della zona. L’uomo, residente a Bari, è stato arrestato in flagranza di reato. Era in compagnia di un connazionale, denunciato a piede libero. Fondamentale per l’esito dei controlli è stato l’ausilio di un cane antidroga. La sostanza era suddivisa in cinque pacchi, custoditi nell’abitacolo. Da accertare provenieza e destinazione del carico.

