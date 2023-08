Fasano-Taranto a porte chiuse, ma c’è la diretta su Antenna Sud

Fasano-Taranto, congiunto in programma domenica 20 agosto, sarà a porte chiuse per questione di ordine pubblico. La sfida, in programma alle 17.00 allo stadio Vito Curlo, sarà comunque trasmessa in diretta su Antenna Sud con telecronaca di Gianni Sebastio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp