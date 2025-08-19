19 Agosto 2025

Fasano, sub morto a Torre Canne: mercoledì i funerali

Michele Iurlaro 19 Agosto 2025
FASANO – Saranno celebrati domani mattina i funerali del sub Pietro Vinci, il 59enne di Fasano morto domenica in mare, a Torre Canne, stroncato da un malore fatale durante un’immersione subacquea. 

Non sarà necessaria l’autopsia per chiarire le cause della morte di Pietro Vinci, il 59enne di Fasano deceduto domenica durante un’immersione al largo di Torre Canne. La tragedia, cristallizzata dopo ore di ricerche nello specchio d’acqua antistante il porticciolo della località turistica, si è verificata a causa di un malore improvviso che ha poi provocato l’annegamento del sub, pur riuscito a chiedere aiuto prima di scomparire in mare.  

Questa la ricostruzione, supportata dal parere del medico legale Domenico Urso dopo un’ulteriore ispezione sul cadavere del 59enne, trasportato all’obitorio del cimitero di Fasano prima della riconsegna della salma alla famiglia e, quindi, della celebrazione dei funerali. L’ultimo saluto a Vinci mercoledì mattina, nella Chiesa del Purgatorio, atto finale del dramma vissuto sin da quando il subacqueo era scomparso intorno alle 10 di domenica. Le ricerche, disperate, di vigili del fuoco e guardia costiera si erano interrotte solo nel pomeriggio, quando il corpo senza vita era stato trovato e recuperato dai sommozzatori del 115.   

Quando per Pietro Vinci, amante del mare e della pesca, era ormai troppo tardi.  

