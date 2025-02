Fasano, spaccio in villa comunale: arrestato minore

FASANO – Sorpreso in villa comunale mentre cedeva della droga in cambio di denaro. Per questo, i carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato un minore, quindicenne del posto, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, nel corso di un servizio mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti nella villa comunale, luogo di ritrovo di giovani della Città fasanese, i militari hanno assistito a una rapida manovra di scambi tra il citato minore e un uomo, accertando che si trattava della cessione di un involucro contenente un piccolo quantitativo di hashish che il giovanissimo aveva consegnato all’altro individuo in cambio di denaro.

Le ulteriori verifiche hanno consentito ai carabinieri di appurare che il quindicenne deteneva addosso altre dosi della medesima sostanza, nonché alcune banconote presunto provento dell’illecita attività, mentre presso la sua abitazione i militari hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

A conclusione degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce, il giovane è stato accompagnato presso un Istituto di Prima Accoglienza.

Nel contesto della medesima operazione di polizia, i militari hanno complessivamente segnalato amministrativamente alla competente Autorità tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author