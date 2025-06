Fasano: si riapre la pista Ferraro, sondaggio per Vona

Il Fasano è una delle squadre più attive in questa fase di calciomercato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, si sarebbe riaperta la pista che porta a Luca Ferraro del Sambiase, su cui però sarebbe ancora in vantaggio la Reggina. Il club pugliese, intanto, avrebbe effettuato un sondaggio per l’ex difensore del Taranto Edoardo Vona, nell’ultima stagione al Latina.

