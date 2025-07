Fasano, quattro allenamenti congiunti in vista per la compagine pugliese

Il Fasano si prepara alla nuova stagione con un programma definito di allenamenti congiunti, pensati per migliorare la condizione fisica, rafforzare l’identità tattica e favorire la coesione del gruppo. Il mese di agosto sarà infatti scandito da quattro test amichevoli, distribuiti tra casa e trasferta.

Il programma delle amichevoli

1 Agosto – Fasano vs Fasano Juniores

Ore 18.00 – Stadio Vito Curlo

Prima uscita stagionale in famiglia per il Fasano, che affronterà la propria formazione Juniores in un test utile a coinvolgere l’intero ambiente biancazzurro.

8​ Agosto – Catanzaro vs Fasano

Ore 18.00 – Centro Sportivo Catanzaro Calcio Giovino

Sfida di prestigio in trasferta contro il Catanzaro, occasione importante per misurarsi con una formazione professionistica e testare il livello di preparazione.

13 Agosto – Fasano vs Sambiase

Ore 10.30 – Villaggio Palumbo (Sila)

Terzo test in programma, durante il ritiro estivo in altura. La gara rappresenta un banco di prova interessante dal punto di vista fisico e tattico.

20 Agosto – Fasano vs Novoli

Ore 18.00 – Stadio Vito Curlo

Ultimo appuntamento prima degli impegni ufficiali, utile per verificare lo stato di forma generale della rosa e consolidare i meccanismi di gioco.

