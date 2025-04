Fasano, prezzo ridotto in Curva Sud contro la Nocerina

Il Fasano chiama a raccolta i propri tifosi. In occasione del match contro la Nocerina, in programma domenica 6 aprile al ‘Vito Curlo’, il club ha deciso di ridurre il costo dei biglietti in Curva Sud, adottando la stessa politica vista nei match contro Brindisi e Matera. Saranno validi gli abbonamenti. Questa la nota della compagine pugliese:

“Domenica 6 Aprile in occasione di Fasano-Nocerina valido per la 30^giornata del campionato di Serie D girone H, la società ha deciso di rinnovare l’iniziativa attuata contro Brindisi e Matera, sarà importante ancora una volta il vostro supporto e l’orgoglio d’apparteneza per cercare tutti insieme di centrare l’obiettivo.

Nella circostanza i biglietti nel settore di Curva Sud sono in vendita già da oggi al prezzo speciale di 5€ (compresi diritti di prevendita)”.

