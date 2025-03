Fasano, Pistoia: “V. Francavilla squadra completa ma vogliamo i tre punti”

Operazione sorpasso. Questa la mission del Fasano in vista del match contro la Virtus Francavilla, prossimo avversario nel match di domenica 30 marzo e distante un solo punto in classifica. Una gara presentata così in conferenza stampa dal tecnico del Fasano, Graziano Pistoia: “La Virtus Francavilla ha un organico importante. Ha iniziato la stagione alla grande ma poi è calato. Il valore, però, lo conosciamo. Ha una rosa completa in ogni reparto. Abbiamo lavorato bene in settimana e andremo lì con l’atteggiamento giusto per fare bene”.

L’umore: “Grazie alla vittoria di domenica, abbiamo continuato a lavorare con il sorriso ma con la concentrazione giusta. Mi aspetto una prestazione intensa, come quella contro il Matera. Scendiamo in campo sempre per vincere ma ci sono anche gli avversari. Sarebbe bello tornare a casa con i tre punti”.

L’assenza di Penza: “L’assenza di Penza è importante, è un 2006 e non abbiamo un rimpiazzo nello stesso ruolo ma sarà l’occasione per far giocare qualche coetaneo che ha avuto meno spazio. Non so come scenderemo in campo ma stiamo lavorando”.

L’assenza dei tifosi: “Dispiace perché si sta creando l’entusiasmo giusto in città. Questa trasferta vietata si poteva evitare, abbiamo un buon rapporto con la Virtus Francavilla e la storia parla chiaro. Andremo in una città accogliente e con una società sana, molto educata. Cercheremo di regalare ai nostri tifosi una gioia quando torneremo a Fasano”.

