Fasano, Pistoia: “Sono felice come una Pasqua, possiamo far bene”

Domani, sarà la domenica dell’esordio sulla panchina della squadra della propria città per mister Pistoia che guiderà il Fasano nella trasferta con il Costa d’Amalfi. Le parole del tecnico alla vigilia:

“Da fasanese le emozioni sono tante. Sono felice come una Pasqua, domani mi aspetto una partita difficile con un Costa d’Amalfi quasi all’ultima spiaggia. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana, rispondendo anche fisicamente dopo uno scossone societario. Ci sono tutte le potenzialità per far bene”.

