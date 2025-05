Fasano, Pistoia: “Risultato straordinario, a Nocera per giocarcela”

Al termine del match vinto per 4-2 contro il Nardò, l’allenatore del Fasano Graziano Pistoia ha commentato con orgoglio ai nostri microfoni non solo il successo con i granata, ma anche la qualificazione ai playoff: “Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, di impensabile fino ad un paio di mesi fa. Sono super contento per il raggiungimento di questo obiettivo inatteso e inaspettato. Ringrazio i ragazzi per l’impegno che hanno messo, soprattutto nelle partite cruciali. La società nuova merita questo traguardo, hanno un progetto importante per Fasano ed è quindi giusto che raccolgano questa eredità. A Nocera andiamo per giocarcela, sognare è lecito, se stiamo bene possiamo dare fastidio a chiunque, lo abbiamo già dimostrato. La loro è una squadra costruita per il salto di categoria, giocheranno in casa e con il pubblico delle grandi occasioni. Noi andremo lì con la consapevolezza di aver già fatto qualcosa di eccezionale”.

