Fasano, Pistoia: “Playoff? Non ci nascondiamo, Matera da prendere con le pinze”

A 7 giornate dalla fine del campionato, questo weekend il Fasano si giocherà le proprie carte per ambire al quinto posto, prezioso per l’accesso ai playoff, ma distante tre punti. L’avversario sarà proprio il Matera, formazione che al momento detiene il piazzamento che i biancazzurri hanno messo nel mirino. Il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, in vista della gara che la sua squadra disputerà domenica al “Curlo” con i lucani, ha parlato così in fase di presentazione del match:

“Penso che la pausa abbia fatto bene. La squadra veniva da un filotto importante, ma ha staccato la spina dopo la vittoria con il Brindisi. Il successo nel derby ci ha permesso di lavorare con molta serenità. Settimana scorsa ci siamo divertiti, ma ora stiamo preparando la gara con il Matera. I playoff? Non ci nascondiamo. Sognare è bello e noi proveremo a mantenerci agganciati al treno. Ho visto qualche partita del Matera, sono una squadra completa con 40 punti, ma potevano averne molti di più. Credo che sono stati sfortunati. Noi dovremo prendere con le pinze questa partita, lavoreremo anche domani mattina in rifinitura per preparare al meglio la partita di domenica”.

