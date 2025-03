Fasano, Pistoia: “Negativa la sospensione, vincere ed esordire per me è un orgoglio”

Mister Pistoia in casa Fasano commenta cosi il derby col Brindisi, partendo purtroppo dalla sospensione della partita: “Un vero peccato, una sconfitta per lo sport. C’erano anche tante famiglie, bambini, scuole calcio. E’ un fattore negativo per tutto il calcio. Quanto al match, abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Ringrazio i ragazzi, ho preso realmente la squadra di martedì. Abbiamo lavorato su tutti i minimi particolari, tutto è stato rispettato più o meno alla lettera. Bisognava vincere, abbiamo rischiato poco e niente. Siamo stati anche cinici, cominciando a giocare. Siamo andati forte creando più pericoli rispetto ai nostri avversari. Sono esordiente su una grande panchina e ringrazio la società per la sua disponibilità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author