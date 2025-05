Fasano, Pistoia: “Crediamo ai playoff, lotteremo con il Nardò”

In vista dell’ultima gara di campionato, il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, ha presentato la sfida interna con il Nardó, in programma domenica alle 15. I biancazzurri per qualificarsi ai playoff da quinti devono battere i granata al “Curlo” e sperare almeno in un mezzo passo falso del Matera con la Nocerina, le parole di Pistoia:

“Domenica ci aspetta l’ultima di campionato. Spero che la stagione non finisca, ma non dipende solo da noi. In settimana abbiamo lavorato un po’ più sulla testa, siamo alla fine e dal mio arrivo ci siamo prefissati di entrare nei playoff. Affrontiamo il Nardó, non sarà una partita come le altre. Siamo a pari punti, il match ha un peso specifico importante. Noi dobbiamo vincere, se arriveremo ai playoff sarà un bene, altrimenti sapremo di aver lottato fino all’ultima giornata per raggiungerli. Nelle ultime due partite abbiamo subito un brutto colpo, ma sono convinto che i ragazzi domenica ce la metteranno tutta per regalare una gioia ai tifosi. Se dovesse andare male, ci accontenteremo di una vittoria finale con i rivali. Il Nardó negli ultimi anni è stato quasi sempre ai vertici, anche quest’anno sono competitivi. Hanno avuto un percorso non costante, ma a noi interessa poco. Vogliamo il risultato pieno”.

