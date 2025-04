Fasano, Pistoia: “Amareggiato per la sconfitta, speriamo nel quinto posto”

l tecnico del Fasano, Pistoia, ha commentato così la sconfitta con il Francavilla in Sinni:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, sfiorando il gol in più occasioni. Nella loro unica occasione sono riusciti a fare un gol fortuito. Nel secondo abbiamo spinto un po’ di più, su una ripartenza abbiamo preso il secondo gol e lì è finita la partita. Il campionato non è terminato. Manca ancora una giornata, verrà il Nardó a casa nostra. Per forza di cose dovremo riscattarci sul piano dell’impegno, perché oggi abbiamo peccato sotto il profilo della concentrazione. Sono un po’ amareggiato, ero convinto di aver portato il risultato pieno a casa, i ragazzi avevano lavorato bene in settimana. Adesso dobbiamo vincere e sperare almeno in un pareggio della Nocerina in casa con il Matera per rientrare in zona playoff”.

