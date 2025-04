Fasano, Pistoia: “Abbiamo diverse assenze, occasione per chi ha giocato meno”

Il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, ha presentato la sfida di domenica sul campo del Francavilla in Sinni, in programma alle 15:

“Ci presentiamo a questa partita un po’ in emergenza, viste le tante assenze, ma non deve essere un alibi. Anzi, questa deve essere l’occasione, per chi sarà chiamato in causa, di mettersi in mostra e provare a conservare la maglia da titolare anche nei prossimi impegni. Sappiamo di affrontare una squadra che vorrà riscattare, davanti al proprio pubblico, gli ultimi risultati non propriamente positivi, e che metterà in campo la cattiveria per ottenere i punti necessari per guadagnare la salvezza senza passare dai Play-Out, però noi ci siamo allenati con grande intensità per farci trovare pronti. Dobbiamo entrare in campo “con il coltello tra i denti” per non complicarci la gara, sapendo sempre che è l’atteggiamento che fa la differenza, e che ci ha spinto a risalire la classifica nelle ultime giornate”.

