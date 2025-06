Fasano, per ora non c’è intesa con Losavio: il calciatore potrebbe seguire l’ex ds Fernandez

Francesco Losavio, attaccante classe 2001 del Fasano, potrebbe lasciare il club biancazzurro. Secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, il calciatore non avrebbe ancora trovato l’intesa per il rinnovo, con il calciatore che, dopo i buoni risultati della passata stagione ha chiesto un importante adeguamento del contratto. Il Fasano, tuttavia, che nel frattempo ha messo nel mirino anche Da Silva e/0 Rajkovic, non sembra disposto a fare follie per trattenerlo. Per questo Losavio si sta guardando intorno e dopo la Scafatese, avrebbe avviato dialoghi anche con la Luparense dell’ex ds Mariano Fernandez e con il Giulianova che, però, vorrebbe prima provare a chiudere Banegas.

