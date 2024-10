Fasano, pensionato travolto e ucciso da auto pirata

Un pensionato di 78 anni, Antonio Loprete, è stato travolto e ucciso alle 4 di domenica mattina a Fasano, all’incrocio tra via Mignozzi e corso Vittorio Emanuele. Il conducente del mezzo non si è fermato a soccorrerlo ed è morto. L’anziano è morto durante il trasporto in ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di video sorveglianza per individuare l’automobilista-pirata.

