Fasano-Palmese, slitta l’orario d’inizio del match

Cambia l’orario di Fasano-Palmese, match in programma domenica 23 febbraio. La sfida del ‘Vito Curlo’, inizialmente prevista per le 14:30, inizierà alle ore 15:00. I campani sono reduci dal successo ai danni della Virtus Francavilla, mentre i padroni di casa vengono da una sconfitta nel derby contro il Martina. La squadra di Agovino tenterà il sorpasso ai danni della formazione ospite, distante solamente due punti in classifica, per avvicinare le zone nobili della classifica.

