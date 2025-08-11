Fasano, nuova idea di strategia turistica

A Fasano una nuova idea di sviluppo turistico lancia dal sindaco Francesco Zaccaria Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts Continue Reading Previous Brindisi, videosorveglianza per cala Materdomini potrebbe interessarti anche Brindisi, videosorveglianza per cala Materdomini 11 Agosto 2025 Davide Cucinelli Francavilla Fontana, nato il nuovo Gruppo Territoriale M5S 11 Agosto 2025 Redazione Madonna della Fontana, parola al Comitato: “Una Festa di cinque giorni” 11 Agosto 2025 Michele Iurlaro Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio 11 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus 10 Agosto 2025 Michele Iurlaro Mesagne, riqualificata la zona del Tempietto di San Lorenzo 10 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli
potrebbe interessarti anche
Brindisi, videosorveglianza per cala Materdomini
Francavilla Fontana, nato il nuovo Gruppo Territoriale M5S
Madonna della Fontana, parola al Comitato: “Una Festa di cinque giorni”
Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio
Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus
Mesagne, riqualificata la zona del Tempietto di San Lorenzo