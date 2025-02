Fasano, il socio Vinci saluta il club: i possibili scenari

Con un comunicato ufficiale il Fasano ha reso noto il disimpegno di Ninni Vinci, il socio più rappresentativo dall’inizio della corrente stagione sportiva, ma adesso esterno al sodalizio biancazzurro. La notizia perviene come un fulmine a ciel sereno per una squadra rinvigorita dai recenti risultati sportivi e che ha tratto gli effetti sperati dall’arrivo di mister Agovino inanellando 6 successi, due pareggi ed appena due sconfitte di misura con Fidelis Andria e Casarano.

L’assetto societario biancazzurro, presentato ad inizio stagione, in qualità di soci sostenitori era composto anche da Giuseppe Angelini, Juri Peres e Giuseppe Rosati, figure che al momento restano salde nella loro carica per effetto di una mancanza di ufficialità che possa attestarne il disimpegno.

Il futuro immediato sul piano dirigenziale conduce ad un duplice sviluppo: da un lato il potenziale traghettamento economico dei soci sopracitati che dovrebbero condurre “la nave in porto” fino al termine della stagione, riuscendo a sostenere l’impegno calcistico; dall’altro il ritorno di fiamma di Franco D’Amico.

Il secondo sentiero presenta già i canoni della certezza a partire da maggio prossimo, quando l’ex presidente onorario del club sarà il nuovo riferimento dirigenziale del club. La passione, l’interesse per la Fasano calcistica potrebbero risultare gli ingredienti che lo porterebbero ad anticipare i tempi del ritorno con una cordata di nuovi imprenditori (non locali), allertati per subentrare nelle dinamiche societarie. Le prossime ore potrebbero risultare cruciali per il futuro dirigenziale del club.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author