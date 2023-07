Fasano, moto fuori strada: volo di tre metri

FASANO – Incidente stradale nelle scorse ore nel brindisino, fortunatamente senza gravi conseguenze. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti nel comune di Fasano in via vecchia Laureto per incidente stradale. Una moto è uscita di strada sbalzando due giovani che si trovavano in sella, finiti in un dirupo di circa tre metri. I pompieri hanno soccorso una ragazza, aiutandola a salire, e successivamente assicurandola alle cure dei sanitari

del 118.

Per soccorrere i centauri è stato necessario usare una scala.

I due ragazzi hanno riportato ferite lievi, ma sono stati ugualmente trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi, su l posto anche i Carabinieri di Fasano.

Qui sotto la scala utilizzata dai Vigili del fuoco per i soccorsi



