Fasano, morto Giuseppe Martellotta: fu presidente della Regione Puglia

È morto, nella serata di sabato 28 giugno, Giuseppe Martellotta, già presidente della Regione Puglia e figura storica della Democrazia Cristiana. Avrebbe compiuto 84 anni a novembre.

Martellotta ha guidato la Regione dall’1 marzo 1994 fino all’aprile del 1995, in una fase di profondo cambiamento politico, sostenuto da una coalizione di Centrosinistra. Il suo mandato, seppur breve, fu segnato dalla volontà di garantire stabilità istituzionale in un momento di transizione a livello nazionale e regionale.

In precedenza, nel 1985, aveva ricoperto l’incarico di assessore regionale al bilancio, distinguendosi per rigore e competenza nella gestione della programmazione economico-finanziaria.

Originario di Fasano, dove si è spento, Martellotta era considerato un uomo delle istituzioni, apprezzato per la sua sobrietà, per lo stile moderato e per l’approccio concreto ai temi della pubblica amministrazione. Il suo percorso politico si è intrecciato con la storia della prima Repubblica e della DC pugliese, di cui fu esponente autorevole.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo politico regionale e nella sua comunità di origine, che lo ricorda con affetto e stima. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia da parte di esponenti delle istituzioni e della società civile.

“Provo profondo rammarico nell’apprendere della scomparsa di Giuseppe Martellotta, persona di grande levatura morale ed esponente di spicco del riformismo democristiano in Terra di Puglia. Peppino ha segnato la storia tout court della nostra Regione, che lo ha visto come illuminato e accorto amministratore e anche come Presidente. A Peppino sono stato legato da lontana, profonda e leale amicizia fin dai primi anni Novanta del secolo scorso, quando sono stato sindaco della Città e lui era Amministratore regionale: con lui c’è stato un costante confronto sui temi delle politiche di sviluppo e non ha mai fatto mancare concretamente l’attenzione dell’Ente regionale nei riguardi di Brindisi. Come amico di lunga data e come sindaco della Città di Brindisi, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità politica, nella quale è stato tra i protagonisti”. Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Giuseppe Martellotta, mi legano a lui ricordi indelebili anche personali, che mi portano molto indietro nel tempo, quando giovanissimo ebbi la possibilità di condividere le mie prime esperienze di amministratore della cosa pubblica, anni di crescita personale, politica ed umana. Sono affettuosamente vicino alla sua famiglia e alla sua comunità”, dichiara Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author