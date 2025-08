Fasano, Montanaro: “Soddisfatti di quanto fatto sul mercato”

Il Fasano è una delle compagini più attive in questa sessione di mercato. Tanti i colpi messi a segno dal ds Antonio Montanaro, che ai microfoni di Antenna Sud ha manifestato la propria soddisfazione: “Ci manca la condizione, lavoriamo da poco più di una settimana ma il gruppo si sta formando e siamo contenti del lavoro svolto. Siamo soddisfatti di quanto fatto sul mercato, abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Siamo partiti in anticipo ed è stato un vantaggio per la costruzione della rosa. Siamo pressoché al completo, ci faremo trovare pronti per fare degli aggiustamenti qualora la squadra lo necessiti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author