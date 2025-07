Fasano, Molinari e Maccioni per rafforzare la rosa biancazzurra

Il Fasano è pronto a completare la rosa a disposizione di mister Luigi Agnelli con un arrivo in difesa e uno sulle fasce. Per la retroguardia sono avviati i contatti con Stefano Molinari, classe 2000, 64 presenze in Serie C con la Pro Patria e 49 con Milano City e Varese. Sugli esterni, invece, è vicino Matteo Maccioni, esterno classe 2004 che nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Barletta, Altamura e Varese.

