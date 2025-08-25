Fasano: mobilità sostenibile, le novità di settembre

Fasano – Fasano potenzia l’offerta di mobilità sostenibile. A partire dal 1° settembre, prenderà il via il nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano (TPL) a Fasano centro, con l’ inaugurazione della “Navetta Centro Urbano”, una linea ad anello servita da un autobus elettrico integrale. Il servizio sperimentale, che si protrarrà fino al 31 dicembre, prevede sei corse giornaliere, con frequenza oraria, dalle 8:30 alle 13:30. Il percorso della “Navetta Centro Urbano” è stato studiato per collegare la piazza principale con la periferia nord, dove si trovano uffici e servizi pubblici, e con destinazioni di interesse quotidiano per i cittadini, quali i luoghi di culto e devozione, e zone commerciali. Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: «Per la prima volta nella nostra città sperimentiamo un servizio di trasporto pubblico che collega in maniera diretta il centro cittadino con la periferia nord. La nuova Navetta Centro Urbano rappresenta una doppia novità: non solo introduce un collegamento strategico con uffici, servizi pubblici, luoghi di culto e aree commerciali, ma lo fa utilizzando un mezzo elettrico, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ringrazio l’assessora Martucci, il consigliere Rubino e l’ufficio trasporto pubblico del comune di Fasano per questo nuovo servizio che garantiremo ai cittadini. Invito tutti a provarlo e a farne uso: è un ulteriore tassello nel percorso che stiamo costruendo verso una mobilità più vicina ai cittadini, moderna e capace di offrire servizi innovativi e utili alla vita quotidiana di ciascuno di noi». La linea ad anello partirà da Piazza Ciaia, proseguendo per Corso Vittorio Emanuele, via Mignozzi, via Roma (direzione Monopoli), via Domenico Guarini, per poi risalire su via Roma verso il centro. Intercetterà via Musco per raggiungere il piazzale del cimitero, dove effettuerà l’inversione di marcia, risalendo su via Colucci e Corso Garibaldi, per ritornare in Piazza Ciaia. Per ottimizzare il servizio e garantire una maggiore copertura, sono state istituite e omologate diverse nuove fermate lungo il percorso, in aggiunta a quelle già esistenti. Le nuove fermate sono: lato monti di Piazza Ciaia (prima di via Carlo Alberto); lato destro di Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla Chiesa di S. Antonio Abate (nei pressi del civico n. 79); lato destro di via Mignozzi (nei pressi del civico n. 39); lato destro di via Domenico Guarini, direzione monti-mare, 10 metri prima della fine della strada; lato destro di viale del Cimitero a Fasano, direzione cimitero, all’altezza del negozio dei fiori; piazzale del Cimitero di Fasano, sul lato destro, direzione cimitero, in corrispondenza dell’ultima isola pedonale prima dell’ingresso del cimitero stesso; lato destro di via Colucci, direzione Corso Garibaldi, 10 metri prima dell’intersezione di Via Colucci con via De Curtis.

